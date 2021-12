Estaduais abrirão calendário de 2014 em 12 de janeiro

A CBF anunciou na tarde desta sexta-feira, 20, por meio de nota publicada em seu site oficial, o calendário do futebol brasileiro em 2014, ano em que o Brasil abrigará a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A entidade revelou que os estaduais e a Copa do Nordeste irão abrir a próxima temporada a partir do dia 12 de janeiro.

Já o Campeonato Brasileiro do próximo ano foi agendado para começar em 20 de abril, um dia antes do início da Série B, enquanto o pontapé inicial da Série C está marcado para o dia 27 do mesmo mês.

Por causa da Copa do Mundo, marcada para ocorrer entre 12 de junho e 13 de julho, o calendário nacional também prevê uma pausa de 45 dias no Brasileirão, que terá seus últimos jogos do primeiro semestre disputados em 1.º de junho e só será retomado em 16 de julho, segundo o cronograma publicado no site oficial da CBF.

A Série B, por sua vez, será a última competição nacional a parar no primeiro semestre, com partidas previstas para acontecer até 4 de junho, antes de ser reiniciada em 15 de julho, um dia antes da retomada da Série A. Já a terceira divisão do futebol nacional será paralisada em 1.º de junho e voltará a contar com bola rolando em 20 de julho.

A Série D começará a ser realizada apenas depois do Mundial, com a primeira rodada marcada para 27 de julho pela CBF. E, assim como a Série C, terá seu último dia de disputas em 16 de novembro. O Brasileirão será encerrado em 7 de dezembro de 2014, enquanto a Série B contará com sua rodada final em 29 de novembro. A Copa do Nordeste, dividida em 21 datas ao total, terminará em 23 de fevereiro.

Copa do Brasil

Disputada em um novo formato a partir desta temporada, quando passou a contar com a entrada dos times que também jogam a Copa Libertadores, a Copa do Brasil começará em 12 de março e contará com oito datas no primeiro semestre, sendo a última delas marcada para 14 de maio. E a competição será retomada mais de dois meses depois, em 23 de julho, e o último jogo da grande final foi agendado para 26 de novembro.

Assim como a Copa do Brasil, a Libertadores também terá seus últimos jogos para os brasileiros no primeiro semestre em 14 de maio, depois de ser iniciada em 29 de janeiro. Já após a Copa, a competição continental será retomada em 23 de julho. Também com participação das equipes brasileiras, a Copa Sul-Americana foi destacada no cronograma da CBF com jogos previstos para ocorrer entre 27 de agosto e 10 de dezembro.

Pré-temporada prejudicada

Com os estaduais marcados para começar em 12 de janeiro, os clubes terão suas pré-temporadas prejudicadas. Os times que disputam a elite nacional, por exemplo, não poderão contar sequer com um mês completo de férias, pois o Brasileirão será encerrado em 8 de dezembro.

Mesmo os times que estão na Série B, como é o caso do Palmeiras, não conseguirão dispor do tempo considerado ideal para se prepararem para seus respectivos estaduais, já que a competição nacional será encerrada em 30 de novembro deste ano.

adblock ativo