Estado ganha mais uma vaga na Série D do Brasileirão

Depois de incluir mais clubes e ouvir reclamações das federações que não ganharam vaga, a Confederação Brasielria de Futebol (CBF) decidiu ampliar ainda mais a Série D deste ano, passando para 68 clubes.

A Bahia passou a ter três participantes no torneio. As duas vagas anteriores eram do 3º ou 4º colocado no Baianão e o campeão da Copa Governador do ano anterior.

Segundo o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, a federação vai analisar um documento, que será enviado pela CBF, com as normas para a definição da vaga. A 1ª fase do torneio terá 17 grupos com quatro integrantes, que se enfrentam em jogos de ida e volta.

Para o mata-mata, avançam os 17 líderes de grupo e os 15 melhores 2º colocados. Ainda sem o regulamento específico, os confrontos da 2ª fase e das oitavas de final devem ser regionalizados. Nos últimos anos, foram levados em conta apenas as campanhas das equipes.

adblock ativo