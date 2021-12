Estádios passam por vistorias finais antes de estreia no Baianão

Faltando pouco mais de três semanas antes da estreia do Campeonato Baiano, alguns estádios no interior do estado passarão por vistoriais durante o próximo final de semana.

Serão vistoriados os estádios José Rocha, em Jacobina, o Adauto Moraes, em Juazeiro, e Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. As visitas terão como finalidade conferir se os primeiros ajustes solicitados, ainda em meados de 2017, foram realizados.

Em caso de novas irregularidades, os estádios serão rejeitados para a primeira rodada do estadual e serão definidos novos mandos de campos para os clubes.

Ainda serão realizadas novas vistoriais nos demais estádios da competição. Os locais ainda não foram divulgados. A expectativa é que todos os estádios estejam prontos para o dia 21 de janeiro, data da primeira rodada do certame.

