Estádios deixam de homenagear carlistas, e ACM perde recorde

Só duas siglas pegaram neste país: JK e ACM", afirmou Antonio Carlos Magalhães sobre si e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Pelo menos no futebol brasileiro, isso com certeza aconteceu. Eles se tornaram recordistas em número de estádios com seus nomes.

O baiano acumulou sete, todos no seu estado. Mas, desde 2009, sofreu três perdas e acabou ultrapassado pelo mineiro, que soma cinco: em Paranoá-DF, Itumbiara-GO, Uberaba-MG, Manhuaçu-MG e Andradas-MG.

A partir de 2005, quando seu grupo governou a Bahia pela última vez, seis estádios municipais deixaram de ter nomes de famosos políticos ligados a ACM. Por diferentes razões.

Influente nacionalmente a partir da ligação com a ditadura militar, ACM governou a Bahia por três mandatos, presidiu o Senado, foi prefeito de Salvador e ministro. Retirar-lhe um privilégio é fato raro aqui, mesmo após sua morte, em 2007. Sua família mantém-se rica e poderosa, composta por políticos e donos de empresas de comunicação, de produção de eventos e construtoras.

Documentos oficiais e noticiários ainda publicam as denominações antigas, porém os estádios de Porto Seguro, Santo Amaro e Conceição do Coité não se chamam mais ACM. E os substitutos são desconhecidos fora das suas respectivas cidades (leia mais ao lado).

Quatro arenas continuam estampando o nome de ACM: em Itapetinga, Barra, Buerarema e Jitaúna. Seu irmão, o ex-deputado federal Ângelo Magalhães, foi homenageado no de Gandu. Assim como seu filho Luis Eduardo, ex-presidente da Câmara Federal, em Terra Nova e Baianópolis. Ele também emprestava seu nome ao estádio do município de Elísio Medrado, mas foi trocado, na administração do ex-prefeito Everaldo Caldas (PP), em 2011, por José Santos Rosa, descrito como um incentivador do esporte na região.

Por ainda estarem vivos e, assim, se descumprir nova legislação, outros dois integrantes do carlismo deixaram de batizar estádios. Em Camaçari, Waldeck Ornelas, ex-ministro, senador e deputado federal, deu lugar em 2005 ao cronista esportivo Armando Oliveira, falecido naquela época. Em Cachoeira, em 2007, em detrimento do ex-governador carlista Paulo Souto, voltou a denominação de 25 de Junho.

O carioca Engenhão também teve sua nomenclatura formal alterada no ano passado. Parou de celebrar João Havelange, que se envolveu em escândalo de corrupção na Fifa, e recebeu o batismo do ex-lateral esquerdo Nilton Santos, bicampeão mundial pela Seleção e falecido em 2013.

Na contramão

Os Magalhães também viveram o outro lado da questão. Em 1998, pouco após a morte de Luis Eduardo, o município de Mimoso do Oeste recebeu o nome dele, assim como o soteropolitano Aeroporto Internacional 2 de Julho, numa manobra do Congresso Nacional, em detrimento da data que representa a Independência da Bahia e a consolidação da soberania brasileira.

Em 2005, a eleição de Jaques Wagner para o governo deu a quem discordava da homenagem esperanças de uma iniciativa de retorno da antiga denominação, mas o petista era amigo do ex-deputado, votou favoravelmente à mudança quando era parlamentar e não estava disposto a encarar essa polêmica. Durante sua gestão, em 2011, seu então secretário e agora sucessor Rui Costa prometeu esforço por uma proposta de retorno da referência ao 2 de Julho. Até agora, nada.

"É óbvio que houve abuso nessas homenagens. Até para pessoas vivas. Mas isso faz parte da história e não pode ser apagada uma era em que a vida pública baiana foi controlada por uma personalidade. Não pode haver revanchismo contra esse culto, é preciso cuidado", opinou o cientista político Paulo Fábio Dantas, professor da Universidade Federal da Bahia.

Seis praças esportivas

Outros estádios baianos possuem nomes de ex-governadores: Roberto Santos (Salvador e Rio Real), Luiz Viana Filho (Itabuna e Pojuca), Lomanto Júnior (Vitória da Conquista) e César Borges (Alcobaça). A antiga Fonte Nova se chamava Octávio Mangabeira. Prefeitos e deputados também são fartamente lembrados

