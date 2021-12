Estádio Lomanto Júnior terá placar eletrônico

O Estádio Lomanto Júnior passa por reformas para o próximo Baianão, que será festivo pelo 10º ano de criação do Vitória do Conquista, o time da casa. Somado à recuperação do gramado, o Lomantão terá agora um placar eletrônico.

Segundo a administração municipal, o estádio será entregue com todas as etapas concluídas no dia 1º de fevereiro, quando ocorre o primeiro jogo do ano, entre Conquista e Bahia. Ainda na última etapa, será realizada uma melhoria nas cabines de rádio.

