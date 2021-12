Estádio de Pituaçu recebe selo por produção de energia solar

O Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador, receberá, nesta terça-feira, 19, o Selo Solar do Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas da América Latina (Ideal), certificação voltada para edificações que consomem eletricidade produzida a partir da energia do sol.

A certificação é um reconhecimento ao projeto Pituaçu Solar, que fez da arena o primeiro da América Latina a utilizar o sistema de geração fotovoltaica, que converte a energia da luz do sol em energia elétrica.

O selo será entregue, às 14h30, em solenidade na praça esportiva, pelo presidente do Ideal, Mauro Passos, ao secretário Nilton Vasconcelos, representante do Governo do Estado. A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) também receberá a certificação.

