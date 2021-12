"Esse título vale mais", diz Anderson Silva após derrota

Muito criticado pelo comportamento debochado na luta que perdeu o cinturão dos médios do UFC no último domingo, 7, para o norte-americano Chris Weidman, o lutador brasileiro Anderson Silva postou uma foto em sua conta no Twitter ao ser recepcionado pela família no aeroporto.

Na legenda da foto, o ex-campeão dos médios demonstra o seu alivio que declarou ter ao não ter mais a pressão de ser o melhor do mundo em sua categoria.

"Esse título vale mais do que tudo", escreveu, na foto onde aparece abraçado com suas duas filhas. Anderson é casado e pai de cinco filhos, duas garotas e três meninos.

Anderson declarou que quer um tempo de pelo menos dois meses para pensar na continuação de sua carreira. Segundo o proprietário do UFC, Dana White, Anderson tem direito a uma revanche contra Weidman, mas o brasileiro deixou em aberto até mesmo a possibilidade de se aposentar.

