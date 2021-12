Esquiva nocauteia americano e alcança 13ª vitória no boxe profissional

Vice-campeão olímpico em Londres, Esquiva Falcão segue em evolução no boxe profissional. Na noite de sábado, 19, em Houston, no Texas (EUA), o capixaba conquistou sua 13.ª vitória ao triunfar por nocaute no quinto assalto sobre o norte-americano Joe McCreedy.

A luta marcou a reestreia de Esquiva no peso médio, que permite atletas de até 160 libras (72,57kg). Ele foi prata olímpico nesta categoria, mas vinha de nove confrontos entre os médio-ligeiros.Desde que estreou entre os profissionais, Esquiva fez 13 lutas, com 13 vitórias, sendo 10 por nocaute.

O brasileiro ainda está longe da disputa por cinturões, mas é uma das apostas da promotora Top Rank, uma das mais fortes do mercado profissional. Neste sábado, estreou como atleta da Everlast, marca de material esportivo tradicional no boxe.

Diante de Joe McCreedy, mais um adversário escalado para servir de escada do brasileiro, Esquiva não decepcionou. Encurralou o americano nas cordas e venceu por nocaute a 1min48s do quinto assalto. Há de se destacar que o rival de Esquiva não é nenhum grande lutador. Tem 15 vitórias e 10 derrotas no cartel e só lutou quatro vezes desde 2013. Perdeu todas.

adblock ativo