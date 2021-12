Esquiva Falcão reclama por Japonês adiar luta pelo título mundial

A contagem regressiva feita por Esquiva Falcão para a luta que faria em julho, como desafiante pelo título mundial, deverá se estender por mais tempo com a 'desistência' do japonês Ryota Murata. Atual detentor do cinturão dos pesos médios (até 72,5kg), Murata decidiu só aceitar a luta contra Esquiva de outubro deste ano em diante.

A informação foi dada ao boxeador brasileiro pela Top Rank, empresa que promove suas lutas. O cinturão mundial dos médios é pela World Boxing Organization (WBA).

Quando finalmente se enfrentarem, Esquiva Falcão e Ryota Murata terão uma revanche da polêmica final de Londres- 2012. Ambos fizeram a final olímpica e Esquiva perdeu pelo placar de 14 a 13, após sofrer uma punição da arbitragem.

A punição custou dois pontos preciosos e a medalha de ouro histórica que viria para as mãos de Esquiva e o boxe brasileiro. Mesmo com a medalha de prata em Londres, o brasileiro foi responsável pela melhor campanha do boxe nos Jogos Olímpicos.

Mais uma vez com o japonês em seu caminho, agora na luta pelo título mundial, Esquiva não tem outra opção senão manter a forma técnica e física no ringue. Por isso, já acertou uma luta substituta para não "ficar muito tempo parado".

A sua comissão técnica anunciou que o brasileiro fará outra luta no dia 28 de julho, em Orlando, nos Estados Unidos. O adversário ainda está para ser definido.

''Quer dizer que o Ryota Murata está fugindo de mim?'', indagou Esquiva Falcão. ''O japonês não tem como escapar desse combate. Esse adiamento só me dá mais vontade de buscar o que é meu. A medalha de ouro olímpica, pois eu venci aquela luta, e o cinturão'', reclamou o boxeador.

Cartel vitorioso

Esquiva venceu todas as 20 lutas que disputou como profissional. A última foi no StubHub Center, em Carson, nos Estados Unidos, em março deste ano. A vitória sobre o francês Salim Larbi foi o nocaute mais rápido da carreira do capixaba, faltando 51 segundos para fim do round.

'Murata está fugindo da luta com Esquiva. O japonês está fazendo de tudo para adiar. Esquiva é muito perigoso e foi prejudicado na final olímpica. Como profissional, o brasileiro evoluiu mais do que o japonês'', disparou o técnico Sérgio Batarelli.

Segundo a comissão técnica do brasileiro, ele ainda não é o primeiro desafiante e esta seria a razão encontrada pelo japonês para estar evitando encará-lo no ringue. A Top Rank quer a luta.

adblock ativo