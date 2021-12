Esquiva acerta agenda e fará mais 4 lutas em 2014

A carreira de Esquiva Falcão tem ótimo planejamento para os próximos meses. Em um almoço numa churrascaria brasileira em Las Vegas no domingo, que reuniu o medalhista de prata em Londres, seu conselheiro (Sergio Batarelli) e os dirigentes da Top Rank, ficou acertada a agenda para o brasileiro nos próximos dez meses.

Depois de lutar em Macau, na China, dias 31 de maio e 19 de julho, o medalhista de prata em Londres/2012 vai se apresentar nos EUA em agosto ou setembro e em Cingapura em outubro. Em março de 2015 está prevista um combate no Brasil, possivelmente no Espírito Santo. "Quero ver se consigo apoio do governo de lá para esta luta", disse Batarelli, sempre ao lado de Esquiva em Las Vegas.

Há duas semanas, Esquiva Falcão derrotou o norte-americano Pubilo Pena, obtendo a segunda vitória consecutiva como profissional. Na estreia, em fevereiro, venceu Joshua Robertson (EUA), na Califórnia, em fevereiro, por nocaute técnico.

Yamagushi

No sábado à noite, seu irmão Yamaguchi Falcão mostrou rapidez, bom preparo físico e variedade de golpes na sua primeira vitória como profissional, em Carson, na Califórnia. Os três jurados marcaram 40 a 36 para o brasileiro, diante do mexicano Francisco Najera.

O medalhista de bronze em Londres/2012 lutou pela segunda vez como profissional. Em janeiro, seu primeiro compromisso não teve resultado, pois ele e o adversário, o argentino Martin Rios, acabaram desclassificados no terceiro assalto.

