Uma esquiadora libanesa, que disputa os Jogos de Sochi, deu muito o que falar nesta terça-feira, 11, não pelos resultados esportivos, mas sim pela divulgação online de um vídeo no qual ela aparece fazendo topless, o que levou seu país a exigir uma investigação.

No vídeo, publicado no site Youtube, mas que logo se espalhou pelo Twitter e pelo Facebook, Jackie Chamoun, de 22 anos, aparece com os seios à mostra e vestindo apenas uma calcinha durante uma sessão de fotos para um calendário.

Esquiadora faz topless durante Olimpíada de Inverno; assista

Após uma avalanche de comentários na internet, a maioria contrários à atitude, a especialista em slalom pediu desculpas via Facebook pelo ocorrido, explicando que só havia autorizado a publicação das fotos, e não do vídeo.

"O vídeo era parte do 'making off' da sessão de fotos. Não deveria ter sido publicado", escreveu. "Queria pedir desculpas a todos vocês. Sei que o Líbano é um país conservador e que essa imagem não reflete nossa cultura", continuou.

"Tudo que peço é que parem de divulgar o vídeo, porque isto não me ajudará na minha concentração para o que é mais importante neste momento: meu treino e a competição", pediu a atleta.

Mas, longe de obedecer ao desejo da esquiadora, o ministro da Juventude e do Esporte do Líbano, Faycal Karamé, reagiu pedindo ao Comitê Olímpico Libanês que investigue o caso com o objetivo de "proteger a reputação do país".

O Líbano é considerado um dos países mais abertos do mundo árabe em relação à liberdade de vestimenta e ao consumo de álcool, mas grande parte da sociedade ainda é profundamente conservadora.

Contudo, Chamoun, que já competiu nos Jogos Olímpicos de Vancouver-2010, recebeu também mensagens de apoio através das redes sociais.

"Você tem o direito de fazer o que quiser. O Líbano não é um país conservador, é um país esquizofrênico", dizia uma delas.

