O canadense Nick Zoricic morreu neste sábado por conta de lesões sofridas na cabeça após sofrer um forte choque em uma queda durante uma prova de esqui estilo livre, válida por uma das etapas da Copa do Mundo, realizada na cidade de Grindelwald, na Suíça. A morte do atleta foi confirmada pela Federação Internacional de Esqui (FIS, na sigla em inglês).

Zoricic morreu às 12h35 no horário suíço (8h35 no horário de Brasília), como resultado de "grave neurotrauma", disse a federação em um comunicado oficial. O canadense, de 29 anos, caiu diretamente nas redes de segurança ao lado da pista logo após dar um salto.

As imagens de televisão mostram Zoricic passando pela rede de segurança, com seus esquis indo para longe. "Nick Zoricic caiu pouco antes da chegada na oitava rodada,

caindo diretamente na rede de segurança e, posteriormente, permanecendo imóvel", disse a FIS.





Agência Estado Esquiador canadense morre após acidente na Suíça

Os organizadores cancelaram os eventos programados para o sábado da Copa do Mundo de Esqui, assim como as finais agendadas para o domingo. Zoricic competiu por mais de três anos no circuito da Copa do Mundo e participava neste sábado do seu 36º evento. Ele ficou em oitavo lugar no Mundial de 2011, realizado em Deer Valley, nos Estados Unidos.

