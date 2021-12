Esquentou! Aldo e McGregor se estranham em primeira encarada

Os rivais José Aldo e Conor McGregor, que disputam o cinturão dos penas, ficaram frente a frente pela primeira vez na coletiva de imprensa da Turnês Mundial do UFC 189, no Maracanãzinho. E os lutadores protagonizaram uma encarada quente. O presidente do UFC Dana White também participou do evento e teve de separar ambos na hora da encarada.

