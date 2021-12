Esposa de Tite diz que decisão atrapalhou 'namoro' do casal

A fase decisiva do campeonato paulista atrapalhou o 'namoro' entre o técnico do Corinthians, Tite, e a sua esposa, Rosmari Rizzi Bachi, mais conhecida como Rose. "Era tanta coisa na cabeça que não deu para descansar hora nenhuma", declarou Rose em entrevista ao UOL.

Rose, que é sempre citada nas entrevistas do técnico, negou que tenha feito "greve de sexo" ou ter dado broncas em Tite após as derrotas do Corinthians. "Ele fala essas coisas para descontrair a conversa com os jornalistas, mas nunca aconteceu, imagina. Eu sei o quanto é importante para ele", disse.

Mas o 'sacríficio' valeu a pena, com a conquista do título de campeão paulista. Além disso, o casal vai poder curtir um período de recesso durante a parada do campeonato brasileiro, entre os dias 7 de junho e 9 de julho, para a disputa da Copa das Confederações no país. Tite e Rose devem ir aos Estados Unidos visitar o filho Matheus, que joga como zagueiro em torneio na universidade no Tennessee.

