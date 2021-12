Zoeira! Rubro-negros escracham derrota do rival na web

E mais uma rodada se passou. Agora restam apenas quatro partidas para o final da Série B. E daqui até lá, a briga pelo acesso continuará acirrada. No sábado, 7, a dupla Ba-Vi teve resultados opostos e que deixaram ambos em situações bem diferentes.

O Vitória foi ao Rio de Janeiro enfrentar o desesperado Macaé e saiu com três pontos, batendo o time carioca por 2 a 0, resultado este que fez o Leão chegar aos 60 pontos e abrir cinco pontos do quinto colocado da Série B. Já o Bahia... Diante de quase 30 mil espectadores na Arena Fonte Nova, com um clima de festa antes da partida, o Esquadrão perdeu de virada para o Santa Cruz por 2 a 1, resultado que fez o Tricolor cair quatro posições, ficando em oitavo lugar.

Como a 'zoeira' na web não tem limites, os rubro-negros de plantão aproveitaram para tirar uma 'casquinha' da derrota do Bahia. Veja a seguir alguns memes.

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

(Reprodução | Facebook)

adblock ativo