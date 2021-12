Zé Welison treina, mas deve ficar de fora por mais um mês e meio

O volante José Welison treinou finalização com o elenco do Vitória nesta terça-feira, 24, na Toca do Leão, mas deve ficar de fora do time por um mês e meio. A atividade foi escolhida porque não há choque, já que o atleta ainda está em recuperação da cirurgia na clavícula, feita no ano passado.

Além dele, o restante do elenco também afiou a pontaria. A outra atividade do dia foi um trabalho de posse bola. O meia Dátolo participou das duas primeiras partes do treinamento, mas depois deu continuidade ao trabalho de recondicionamento físico.

O elenco volta ao batente na tarde desta quarta, 25, às 16h. O time se prepara para o início da Copa do Nordeste, nesta quinta, 26, às 19h, diante do Sergipe-SE, no Barradão.

