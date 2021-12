Zé Ricardo ganha força e negocia para assumir o Vitória

A diretoria do Vitória segue em busca de um substituto para o técnico Vagner Mancini e a bola da vez no Barradão é o treinador José Ricardo Mannarino. Após as recusas de alguns profissionais mais experientes – como Abel Braga, Roger Machado e Paulo César Carpegiani –, o nome do ex-comandante do Vasco ganhou força na Toca do Leão nos últimos dias e passou a ser o principal alvo da diretoria rubro-negra.

De acordo com informações da imprensa carioca, Zé Ricardo está em negociação com a diretoria do Vitória e as conversas teriam avançado, principalmente após o Santos – clube que estava interessado no treinador – acertar com Cuca para o comando técnico.

Aos 47 anos, Zé Ricardo está sem clube desde que deixou o Vasco, onde esteve por nove meses, em 50 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. No entanto, o principal trabalho do treinador foi à frente do Flamengo em 2016 após assumir a vaga deixada por Muricy Ramalho.

No time da Gávea, o treinador conquistou o título do Campeonato Carioca em 2017 e ficou à frente da equipe em 89 partidas, sendo 47 vitórias, 25 empates e 17 derrotas, com um aproveitamento de 62,17%.

Enquanto não define a situação do novo treinador, o Vitória vai encarar o Cruzeiro no próximo domingo, 5, sob comando de João Burse, técnico da equipe sub-23 do Leão. A bola rola no Barradão, às 16h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

