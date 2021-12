Zé Love e Willian Farias reforçam Vitória contra o Flamengo

No sábado, 10, às 18h30, no Barradão, em Salvador, o Vitória recebe um forte adversário: o vice-líder Flamengo. E o pior: precisando desesperadamente do triunfo para deixar a zona de rebaixamento. Como boa notícia para cumprir a difícil meta, o Leão vai para a partida reforçado.

A começar pelo volante Willian Farias, um dos destaques do time, que se recuperou de lesão e deve retomar a titularidade. Outro titular de destaque que volta é o centroavante Kieza, que, pelo acúmulo de três cartões amarelos, cumpriu suspensão há dois dias, quando o Vitória levou 2 a 1 do Atlético-MG em Belo Horizonte. O também atacante Vander era outro suspenso que agora retorna à equipe.

A principal novidade do Vitória está também no ataque. É Zé Eduardo, conhecido como Zé Love, que foi contratado há uma semana. Sua documentação foi regularizada nesta quinta-feira, 8. Dessa forma, ele fará sua estreia no sábado.

Contudo, como ainda está sem ritmo de jogo, não sabe se será titular. O ataque rubro-negro já tem dois jogadores confirmados: Marinho e Kieza. Zé Eduardo disputa a terceira vaga com Vander. Caso o técnico Vagner Mancini resolva mudar o esquema tático e reforçar o meio de campo, o armador Serginho entraria na briga com Zé Eduardo e Vander.

Nesta sexta, 9, no treino das 15h, Mancini define a escalação. O volante Marcelo, com três cartões amarelos, será desfalque. Uma possível baixa é o zagueiro Victor Ramos, que ainda não está 100% recuperado da lesão no pé esquerdo.

"Vão ocorrer mudanças no time. Temos que encontrar os 11 que estão emocionalmente melhores para entrar em campo. Precisamos superar uma fase adversa e vencer um jogo dificílimo. Mas, dentro do nosso estádio, temos que apresentar um nível de jogo com força ofensiva para ganhar a partida", declarou Mancini.

