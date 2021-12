Zé Love assume a responsabilidade de liderar o Vitória

Se os rubro-negros estão aflitos com a ausência de seu melhor jogador, o atacante Marinho, lesionado, então a solução pode ser: dá no Gago, que ele resolve.

Para quem não sabe, Gago é o apelido que Zé Love ganhou no elenco do Vitória. Com 40 dias no clube, ele já conquistou a colegas, dirigentes e torcedores. Dentro de campo, foi um dos destaques nas seis partidas que disputou. Fez três gols, além de boas jogadas e bolas na trave. Fora de campo, possui duas qualidades importantes: experiência e extroversão.

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Leão encara a Ponte Preta em Campinas hoje, às 19h30, pela 30ª rodada. O experiente atacante é um dos que mais incentiva o grupo e quem promete chamar a responsabilidade na hora do jogo. Até porque, sem Marinho, haverá um atacante a menos em campo. O substituto será o meia Tiago Real.

Ele comenta: "Lógico que eu, por ser um dos mais experientes, converso muito com o pessoal e vou chamar a responsabilidade no jogo. Estamos todos tristes pela lesão de Marinho. Só que ninguém joga sozinho. Tenho dito sempre: futebol são 11 contra 11, quem resolve é o coletivo".

Apesar de estar ainda com 28 anos, Zé já rodou o mundo. No Brasil, defendeu 14 clubes. No exterior, outros quatro. Em seu currículo constam agremiações como Palmeiras, onde foi revelado, Santos, pelo qual conquistou a Copa do Brasil de 2010 e a Libertadores de 2011, Coritiba, Genoa, da Itália, fora passagens por times da China e dos Emirados Árabes.

Além da experiência de jogo, o que mais Zé Love desenvolveu foi a sociabilidade. O extrovertido jogador se tornou um construtor de amizades por onde passa. "No Vitória, o pessoal fala direto: 'nossa, Zé! Parece que você já está no elenco há um tempão'. Já sou amigo de todo mundo. Brinco com a rapaziada sempre. A gente se diverte muito. Gosto de manter com um astral alto o ambiente em que estou", declara.

Mágoa

Só uma coisa magoou Zé Love em sua chegada ao Vitória, com o qual assinou contrato até dezembro. Foram os comentários de torcedores e imprensa desconfiando do rendimento que apresentaria no clube. Um dos motivos seria a falta de condiconamento, pois não disputava um jogo desde maio.

No Brasileirão de 2015, teve desempenho abaixo do esperado no Goiás, pelo qual fez 15 partidas e três gols. Deixou o clube no fim do ano após discussão com a torcida. Nos primeiros meses de 2016, esteve no Al Shaab Sharjah. Em 14 partidas, balançou as redes quatro vezes.

"Quando cheguei ao Vitória, ouvi muitos comentários que eu não teria boa passagem. Fiquei chateado, triste. Mas, aquilo acabou servindo de motivação para que eu provasse que estavam errados. Agradeço a Anderson Barros (diretor de futebol do Vitória), que me conhece há muitos anos e bancou a contratação. Na época, recebi ligações do presidente e vice do clube para se certificarem que eu estava em condições de vir. Senti que estavam preocupados. Nos primeiros jogos, eu sabia que não estava 100% fisicamente. Então, fui na raça. Minha vida é assim: quando não vai na técnica, tem que ir na raça", diz.

