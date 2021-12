Zagueiros são atletas que mais atuaram no Vitória na Série B

Victor e Gabriel poderia até ser nome de dupla sertaneja. Mas a profissão é outra. Na disputa desta Segundona, foi impossível não ver pelo menos um integrante da parceria em campo defendendo o Vitória. Eles são os atletas que mais atuaram pelo clube na Série B. Amigos da base que se dão bem dentro e fora do campo, mesmo com gostos diferentes.

Foram 25 jogos com ambos em campo, o que representa 89% das partidas do rubro-negro baiano na competição. Gabriel, que não atuou em apenas um jogo do Vitória no certame, comemora a boa fase. "A competição é longa e sempre podemos ter uma contusão ou ficar suspenso em alguns jogos. Porém, graças a Deus, não está acontecendo comigo nem com Victor. Conseguimos manter a mesma pegada e permanecemos na titularidade sempre. É uma dupla da base que está dando certo", vibrou ele.



Apesar de estarem juntos na maioria dos jogos do rubro-negro baiano, nem sempre os dois dividiram o mesmo setor. Em cinco duelos o zagueiro de ofício Gabriel Paulista atuou improvisado na lateral, sendo quatro na direita e um na esquerda. "O importante é jogar. Claro que não tenho características deala, mas já me habituei a atuar na lateral. Não sofro mais com adaptação no setor. Eu quero é participar", afirmou Gabriel.

Sobre uma coisa Gabriel e Victor Ramos têm a mesma opinião. Segundo os pratas da casa, 2012 é disparado o melhor ano de suas respectivas carreiras. "Em 2010, quando subi para o profissional em definitivo, acabamos caindo de divisão e muita gente da base foi crucificada. Em 2011, sofri com lesões e acabei não rendendo o que podia, sem contar que não conseguimos subir. Foram duas temporadas difíceis, mas agora é diferente. Ganhei a confiança do treinador, o reconhecimento da torcida e até gol fiz no Baianão. Falta só fazer na Série B. Quem sabe o do acesso...", sonha Gabriel.

Victor Ramos, mesmo com mais experiência e passagens pela Europa e pelo Vasco, crava: "Digo sem medo que minha melhor fase é agora, no Vitória. Estou mais maduro, aprendendo muito, e isso me dá confiança no nosso acesso. Também quero o título para coroar a melhor fase da minha carreira. Vai ser lindo!", previu.

O caseiro e o baladeiro - Os dois não se dão bem apenas quando a bola rola. Além de dividirem o quarto na concentração, conversam muito. "Geralmente, quem vem da base tem uma aproximação maior. Só somos diferentes mesmo na folga. Eu prefiro ficar em casa com a esposa. Já Victor gosta de sair mais, aproveitar os dias de folga. Em algum lugar tínhamos de ficar separados, né?", completou Gabriel, aos risos.

