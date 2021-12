Zagueiro Thallison é regularizado e pode estrear pelo Vitória

O Vitória ganhou uma novidade para o duelo contra o Brusque, no final de semana. Novo reforço do clube baiano, o zagueiro Thalisson Kelven, de 23 anos, está regularizado e poderá ficar à disposição de Ramon Menezes no duelo contra a equipe catarinense. O defensor teve o nome publicado nesta quinta-feira, 17, no Boletim Informativo Diário (BID-CBF).

Revelado nas divisões de base do Coritiba, em 2017, Thalisson Kelven acumulou passagens por Guarani, CRB e Inter de Limeira, equipe em que defendeu no Campeonato Paulista deste ano. Na atual temporada, o zagueiro disputou 12 partidas pelo Inter de Limeira e marcou um gol.

Na temporada passada, inclusive, o defensor chegou a trabalhar com o atual treinador do Leão da Barra, durante a rápida passagem de Ramon Menezes pelo CRB. No clube alagoano, Thallison entrou em campo em 17 oportunidades, mas não balançou as redes.

A melhor temporada da carreira do jovem zagueiro, até o momento, aconteceu em 2018, quando ainda atuava pelo Coritiba. Coma a camisa do Coxa, o defensor atuou em 37 partidas da temporada, chegando a marcar três gols.

Nesta quinta-feira, Thallison esteve no Barradão, onde treinou junto com os atletas que não viajaram para a capital paraense. Emprestado ao São Bento no início da temporada, o atacante Mateusinho retornou a Salvador e também participou das atividades, assim como o goleiro Ronaldo, que se recuperou de lesão.

Vitória e Brusque se enfrentam no sábado, 19, às 19h, no estádio do Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

