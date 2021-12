Zagueiro Saimon está de saída do Vitória

Se Pedro Ken chegou, outro jogador está deixando a Toca do Leão. Encostado, o zagueiro Saimon está acertando sua ida, por empréstimo, para o Figueirense, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do clube admitiu a negociação, que pode ser confirmada a qualquer momento. No Leão, o zagueiro, revelado pelo Grêmio, só fez quatro jogos e, contratualmente, ainda tem muita lenha para queimar no clube. Seu vínculo com o rubro-negro vai até dezembro de 2016.

adblock ativo