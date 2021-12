Zagueiro sai do Vitória para jogar no Joinville

O zagueiro Kadu não vai mais jogar pelo Vitória. O jogador acertou sua saída para o Joinville, um dos times catarinenses que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico do Vitória, Claudinei Oliveira, confirmou a saída em coletiva, na terça-feira, 7, na Toca do Leão. "Kadu praticamente não treinou comigo", resumiu o treinador do Leão.

Copa do Brasil Sub-17

O time do Vitória sub-17 volta a campo nesta quarta, 8, às 15h, diante do Palmeiras pela partida de volta da Copa do Brasil da categoria. O duelo será na Rua Javari, na capital paulista, e o Leão leva boa vantagem. No jogo de ida, quarta passada, o time baiano conseguiu golear o Verdão por 5 a 1, no Barradão.

