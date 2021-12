Zagueiro revelado na base do Vitória retorna ao clube por empréstimo

Para dar fim à instabilidade de sua dupla de zaga, o Vitória vai apostar em uma solução 'quase caseira'. Revelado na base do Rubro-Negro, Wallace está de volta ao Leão, emprestado pelo Grêmio até julho de 2018.

A expectativa é que o zagueiro de 29 anos estabeleça parceria com Kanu, deixando para trás a concorrência dos questionados Ramon, Fred, Alan Costa e Renê Santos. Wallace ainda não foi anunciado oficialmente, mas ele desembarcou na manhã desta segunda-feira, 26, em Salvador, e fez exames na Toca do Leão à tarde. A assessoria de imprensa do clube afirmou não ainda ter sido notificada pelo diretor de futebol Petkovic sobre a contratação do atleta. O anúncio oficial deve ocorrer nesta terça, 27.

Wallace começou sua carreira profissional no Vitória em 2006, na disputa da Série C daquele ano, e se firmou como titular nas temporadas 2009 e 2010, quando era peça-chave da zaga no time comandado por Paulo César Carpegiani, vice-campeão da Copa do Brasil. As boas atuações lhe renderam um contrato com o Corinthians, onde ficou por dois anos, sendo negociado com o Flamengo. No Rubro-Negro carioca, ficou até 2016, conquistando duas Copas do Brasil (2013 e 2016) e o Carioca de 2014.

Apesar de ter vinculo com o Grêmio até junho de 2019 (foi contratado em maio do ano passado por pouco mais de R$ 3 milhões), Wallace estava emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia, com quem rescindiu o contrato que iria até maio de 2018, sendo reintegrado ao elenco no início do mês. Sem espaço com o técnico Renato Gaúcho, ele teve sua negociação com o Vitória autorizada pelo time de Porto Alegre.

Quando retornou da Turquia, Wallace – que é Conceição do Coité (BA) – trabalhou em separado para melhorar a forma física, mas na última semana, começou a participar das atividades com bola junto ao elenco. No Gaziantepspor, sua última partida foi no dia 14 de maio. Segundo o jornal Lance!, ele rescindiu contrato com o clube turco após cinco meses por conta de falta de pagamentos.

