Zagueiro Kanu perto do retorno à Toca do Leão

Com a zaga ainda sem convencer na temporada, o Vitória deve, nos próximos dias, repatriar Kanu, titular na maior parte da campanha do acesso em 2015.

Entre o Leão e o zagueiro de 31 anos está tudo acertado. Falta só a liberação do Vitória de Guimarães, clube português que detém os direitos do atleta e já o havia emprestado ao xará baiano de julho a dezembro passado.

O contrato original duraria até maio de 2016, mas a multa rescisória de cerca de R$ 100 mil foi paga para que Kanu fosse emprestado ao Oud-Heverlee Leuven, da Bélgica, onde se apresentou em 30 de dezembro e foi titular em sete das nove partidas que restavam à equipe até o fim da fase de classificação do Campeonato Belga, encerrada em meados de março. O zagueiro até marcou gol, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time, que terminou a competição em último.

Desde então, está de volta a Salvador, sua cidade natal. Em entrevista ao A TARDE, não quis comentar a passagem pela Bélgica, mas se mostrou empolgado em retornar ao time do coração. "Qual jogador não gostaria de jogar no Vitória? Fui muito feliz no clube. Se for da vontade de Deus, estarei satisfeito", disse.

Kanu, porém, prefere se manter distante das negociações, que têm sido dirigidas por seu empresário, Otacílio, ex-volante com passagens por Vitória (1999) e Bahia (2003). É ele quem está em contato com o Rubro-Negro para fechar o novo contrato e com o Vitória de Guimarães para obter a liberação de Kanu.

Enquanto isso, o zagueiro segue treinando por conta própria. "Não deixei de trabalhar a parte física em nenhum momento. Tenho realizado treinos diários em uma academia particular e na praia. Quando meu futuro for definido, estarei pronto fisicamente".

O Vitória tem até 20 de abril para oficializar a contratação. É quando fecha a janela da Fifa que permite a um clube brasileiro contratar atletas do exterior. A janela só será reaberta em meados de junho.

Em 2015, Kanu disputava duas vagas na zaga com Mattis e Ramon. Agora, encontrará também Victor Ramos, contratado em fevereiro para um setor que vem sendo contestado nos últimos jogos. Foram quatro gols sofridos nos dois triunfos por 3 a 2 nesta semana, contra os modestos Náutico-RR e Juazeirense. "Disputa por posição é muito saudável. O Vitória conta com excelentes nomes em seu sistema defensivo. Prova de que quer brigar por títulos", cravou Kanu.

Folga de dois dias

Após bater o Náutico-RR pela Copa do Brasil, na quarta, o Leão realizou nesta quinta, 14, treino só para os reservas. Nesta sexta, 15, a folga é geral. O proximo jogo será quinta, 21, contra a Juazeirense, pelo Baianão.

