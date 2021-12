Zagueiro Kanu é 'amuleto' do Vitória na temporada

Vice-artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro com quatro gols, responsável por 17 desarmes e por ‘salvar’ o time em momentos cruciais, o zagueiro Kanu é um dos ‘amuletos’ do Rubro-Negro em 2017.

Depois de conseguir o gol de empate contra o Fluminense, no Barradão, no último domingo, o jogador confirmou o status de ‘zagueiro goleador’ e brincou que sempre atua como atacante nos rachões promovidos pela equipe.

“Comecei minha carreira como centroavante, mas me colocaram como zagueiro porque eu perdia muito gol” “Comecei minha carreira como centroavante, mas me colocaram como zagueiro porque eu perdia muito gol”

Talvez por isso seja tão eficiente cara a cara com o gol. Para se ter uma ideia, o jogador tem oito finalizações no Brasileirão, e um aproveitamento expressivo de 50%.

Kanu confessou que começou a carreira como atacante, mas acabou migrando para a zaga por um motivo curioso.

“Por incrível que pareça eu errava muito o gol”, contou aos risos. “O meu treinador da época, que era do ABC de Natal, me colocou mais atrás e eu fui bem, tive a convicção de ser zagueiro. Na época eu tinha 16 anos”, disse o defensor.

Ainda assim, algumas lições de posicionamento permaneceram: Kanu é homem de referência na área adversária, aproveitando rebotes e aparecendo nas bolas aéreas.

Tanto é que, analisando o mapa de calor do jogador durante as partidas, dá para perceber que ele povoa bastante a parte direita da defesa até o meio campo e depois dá um pequeno “salto” até a pequena área. Tudo estratégico.

“É trabalho. Quando comecei minha carreira eu era centroavante, eu tenho noção de onde a bola vai chegar, onde cabecear. Mancini trabalha muito a finalização, seja com atacante, com zagueiro... Acho que nada resiste ao trabalho bem feito. Tenho certeza que as bolas vão aparecer e eu vou aparecer pra finalizar”, decretou o zagueiro.

Últimos retoques

Na atividade desta sexta-feira, 15, penúltima antes da partida de domingo, 17, às 16h, no Barradão, contra o São Paulo, o treinador Vagner Mancini comandou mais um trabalho tático, e treinou também bola parada. Finalizou com 10 minutos corridos de coletivo.

Já recuperado de um pisão no pé, o atacante Santiago Tréllez treinou normalmente, enquanto David e Kieza revezaram no ataque.

Na lateral esquerda, o técnico voltou a observar suas três opções para escolher o substituto de Juninho, que, com lesão no joelho, só volta a jogar em outubro.

As opções seguem como volante Fillipe Soutto, o lateral direito Patric e o zagueiro Bruno Bispo. O treinador falou sobre a decisão de não utilizar os dois jogadores de origem, Thallyson e Geferson.

“Sei que Geferson e Thallyson estão desgastados diante do torcedor, então não é momento de apostar neles. É momento de vencer as partidas para, aí sim, recuperar os jogadores”, explicou.

“Mas é uma das minhas metas fazer com que eles voltem e sejam aplaudidos pelo torcedor. A gente sente quando um atleta é vaiado, então acho que nesse momento não cabe a entrada deles. Mas é bom deixar claro que eu não esqueci deles e que eles ainda podem ser usados no campeonato”.

Mancini não confirmou se deve usar David ou Kieza compondo o ataque com Tréllez e Neilton. O elenco faz o último treino neste sábado, 16, às 10h, e depois se reúne para concentração.

