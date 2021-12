Zagueiro Kanu assina com Vitória até o fim do ano

O Vitória oficializou a volta de Kanu, que defendeu o clube em 2015 e assinou nesta sexta-feira, 22, o novo contrato até o fim do ano. O zagueiro vinha emprestado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, ao no OH Leuven, da Bélgica.

Ele já havia rescindido com os dois clubes, mas a janela de transferência internacional fechou na quarta, dois dias antes de ele fechar com o Vitória.

O time baiano consultará a CBF para saber se já pode usar o jogador, que estava livre, ou se terá de esperar até 20 de junho, quando a janela internacional será reaberta.

