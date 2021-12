Zagueiro Guilherme Mattis faz exames na Toca do Leão

O zagueiro Guilherme Mattis (ex-Fluminense) realizou exames no centro de treinamento da Toca do Leão nesta quarta-feira, 6, e, caso seja aprovado, deverá assinar com contrato nos próximos dias. O tempo do vínculo ainda não foi confirmado.

A situação física do atleta foi considerada "satisfatória" pelo departamento médico do Rubro-negro. Pela manhã, o zagueiro passou por avaliação física e teste isocinético.

No período da tarde, Mattis ainda fará exame de esforço cardiológico e outros procedimentos complementares e protocolares.

