Zagueiro Gabriel Silva analisa jogo-treino da equipe Sub-23

A equipe Sub-23 do Esporte Clube Vitória realizou um jogo-treino contra o Atlético de Alagoinhas no Estádio Manoel Barradas, na tarde desta terça-feira, 08. A equipe do interior baiano venceu o Leão da Barra por 1 a 0, com gol do zagueiro Bremer. O Vitória começou a partida com Caique, Cedric, Gabriel Silva, Bruno Bispo, Mateus; Hebert, Luan, Jhemerson; Luan Ferreira, Eron e Nickson.

"Foi mais um teste importante neste início de trabalho. Como todo jogo, tivemos coisas boas e ruins, Mas mesmo com a derrota, tivemos bastante coisa boa durante o jogo. Foram três ou quatro chances claras de gol, e criar oportunidades é fundamental. Agora, é corrigir alguns detalhes junto ao treinador durante os próximos dias para entrar em campo bem diante do CSA no dia 15", analisou o zagueiro Gabriel Silva.

Com resultado negativo, o defensor acredita que a equipe precisa melhorar como um todo, e seguir criando entrosamento entre os jogadores, além de marcar os gols quando as oportunidades aparecerem e ser sólido defensivamente.

"Mas assim como nem tudo estava 100% perfeito quando vencemos o primeiro jogo-treino, nem tudo está errado após o jogo-treino com o Alagoinhas", disse o atleta.

Gabriel Silva chegou ao Vitória por empréstimo e fica até 30 de novembro de 2019. O zagueiro, que pertence ao Barra de Santa Catarina, soma passagens por Grêmio, FSV Frankfurt, Fortaleza e Internacional. Neste último jogo-treino, o defensor jogou por cerca de 60 a 70 minutos.

"É importante estar em campo, ganhar ritmo de jogo e melhorar a condição física. Acredito que estou em um processo de evolução, entendendo cada vez melhor os conceitos do treinador e a forma como cada um dos meus companheiros gosta de jogar", afirmou.

A equipe Sub-23 irá atuar nas primeiras partidas da temporada 2019. O grupo, que é comandado pelo técnico João Burse, disputará os primeiros jogos pelo Baianão e pela Copa do Nordeste. O Vitória estreia na próxima terça-feira, 15, contra o CSA às 21h30 (horário de Brasilia), no Estádio Rei Pelé.

"Todo mundo aqui está sedento para mostrar o seu potencial e como pode ser útil ao longo da temporada para o Vitória. Sabemos da cobrança e da importância que terá esse ano para o Vitória e sua torcida, e este início de temporada, com resultados positivos, será importante para todos", finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

