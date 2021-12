Zagueiro está suspenso e desfalca o Vitória contra o Cruzeiro

O zagueiro Ramon recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-PR, está suspenso e vai desfalcar o Vitória diante do Cruzeiro. O duelo contra a equipe mineira está agendado para o próximo domingo, 5, às 16h, no estádio Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como vinha atuando improvisado na lateral-direita, o jogador deve ser substituído pelo jovem Cedric ou pelo experiente Lucas. Titular da posição, o lateral Jeferson está no departamento médico e segue como dúvida para a partida em Salvador.

Por outro lado, a expectativa é de que o zagueiro Aderllan, que ficou de fora da goleada para o Furacão por causa de um desconforto na coxa, retorne ao time titular do Leão. O defensor deve formar a defesa rubro-negra diante do Cruzeiro ao lado de Ruan Renato.

Com 18 pontos, o Vitória ocupa a 14ª colocação do Brasileirão e tem a pior defesa da competição nacional com 31 gols sofridos.

