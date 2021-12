Zagueiro espera bom público no Barradão neste sábado

O zagueiro Gabriel Silva espera um bom público na primeira partida do Vitória dentro de casa na temporada. O Leão da Barra enfrenta o Moto Club neste sábado, às 16h, no Barradão, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

“Com o apoio de nossa torcida, que tenho certeza que vai comparecer em grande número, vamos em busca dos três pontos e nos colocar em uma boa situação dentro do grupo na Copa do Nordeste", disse o jogador.

No primeiro jogo do Nordestão, o rubro-negro empatou com o CSA por 1 a 1. O zagueiro, que foi o primeiro reforço do Vitória em 2019 a entrar em campo, avaliou o desempenho da equipe na partida em Maceió.

"O time teve uma apresentação muito boa na primeira partida contra o CSA. Acredito que conseguimos colocar em campo o que nos foi pedido pelo treinador. Criamos bastante oportunidades de gol, tivemos a posse de bola e fomos competitivos. É manter o mesmo ritmo diante do Moto Club, e transformar em gols as chances que tivermos, com uma responsabilidade ainda maior, por ser a primeira exibição em nossa casa”, avaliou o jogador

Gabriel estava sem atuar desde o dia 17 de outubro, quando enfrentou o Santos no Brasileirão de Aspirantes, jogando pelo Internacional. O jogador vem treinando com a equipe Sub-23 do Vitória desde o dia 17 de dezembro.

"Pra mim, especificamente, foi uma primeira partida muito boa. Foi uma estreia positiva e o objetivo é seguir evoluindo tanto no aspecto físico quanto nas partes tática e técnica também. Cada treino, cada jogo são importantes para adquirir ainda mais entrosamento com o restante do grupo e poder ter um grande desempenho dentro de campo", finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

