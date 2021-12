Zagueiro é regularizado e já pode estrear pelo Vitória no domingo

O Vitória ganhou mais um reforço para a partida deste final de semana. Contratado recentemente junto ao Athletico-PR, o zagueiro Zé Ivaldo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na noite desta sexta-feira, 24, e já está regularizado para defender as cores do Leão.

Antes da informação ser confirmada, o atleta já havia, inclusive, viajado com a delegação para Goiânia, local onde será realizado o embate contra o Atlético-GO. Com isso, Zé Ivaldo foi um dos 23 relacionados pelo treinador Osmar Loss, que também fará sua estréia a frente do Rubro-Negro.

Vitória e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão, no momento, ocupa a 18ª colocação da competição, com apenas três pontos conquistados. Já o clube goiano ostenta a 6ª posição na tabela, com sete pontos.

