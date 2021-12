Zagueiro e atacante fazem exames e podem ser anunciados

O Vitória está perto de anunciar a contratação de dois reforços para a temporada 2013. O zagueiro David Braz e o atacante Pedro Oldoni fizeram exames médicos na manhã desta segunda-feira, 7, na Toca do Leão, e dependem apenas de assinar o contrato para serem anunciados como novos jogadores do rubro-negro baiano.

O zagueiro David Braz, 25 anos, começou na base do Palmeiras, onde começou sua carreira profissional. Após uma passagem no Panathinaikos, da Grécia, Braz retornou ao futebol brasileiro no Flamengo, onde jogou entre 2009 e 2012. Este ano, se transferiu para o Santos, onde acabou tendo poucas oportunidades.

Já o atacante Pedro Oldoni, 27 anos, iniciou no futebol no Cianorte e se transferiu para o Atlético-PR. Depois, passou, por empréstimo pelo Rayo Valladolid, da Espanha, Atlético-MG e Nacional da Madeira (Portugal). Em 2012, Oldoni retornou ao Atlético-PR, mas não jogou devido a uma operação após uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

