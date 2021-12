Zagueiro é afastado e não faz mais parte dos planos do Vitória

O zagueiro Edcarlos não faz mais parte dos planos do Vitória para o restante da temporada. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE a noite desta quarta-feira, 1º, pelo presidente Paulo Carneiro.

"Tínhamos que tirar, era uma opção nossa. Ele não joga mais pelo Vitória", afirmou o dirigente do Rubro-Negro.

Com o afastamento do atleta, que tem contrato com o clube até o fim do ano, o Vitória da continuidade às mudanças que Paulo Carneiro disse, durante a corrida eleitoral, que realizaria durante sua gestão.

Além do zagueiro, o gestor afirma que outras mudanças poderão ocorrer dentro do clube. "Edcarlos é um dos jogadores, de muitos, que estão na reformulação do elenco. Estamos fazendo isso devagar", revelou.

Anunciado em janeiro, Edcarlos vinha sendo um dos titulares na zaga ao lado de Victor Ramos. Na última partida, o defensor teve a infelicidade de marcar um gol contra, na derrota em 3 a 1 diante do Botafogo-SP. Com a camisa do Leão, Edcarlos realizou 14 partidas e assinalou 4 gols.

Reformulações

Desde que assumiu o clube, em 24 de abril, Paulo Carneiro tem feito algumas alterações na rotina do Vitória. Uma delas tem sido a alteração no turno dos treinamentos, que estão ocorrendo pela manhã e, quase sempre, com a sua supervisão.

Além disso, foram anunciadas as contratações do volante Gabriel Bispo e do Lateral Van, destaques da equipe do Bahia de Feira no estadual deste ano.

