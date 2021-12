Zagueiro do Vitória tem lesão confirmada no joelho

A zaga titular do Vitória vai precisar passar por uma mudança depois de oito partidas sendo escalada com a mesma dupla de jogadores. O setor era o único que ainda não tinha sido alterado por Geninho em 2020, mas a confirmação da lesão do capitão Maurício Ramos vai obrigar o treinador a fazer uma modificação.

O defensor se machucou no primeiro tempo da partida do último domingo, contra o ABC, e nesta terça-feira, 10, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral do joelho direito.

A assessoria do Leão informou que Maurício Ramos vai passar por um tratamento conservador. Apesar de evitar falar em prazos, o clube já descartou a presença do zagueiro nos próximos dois compromissos: amanhã, contra o Ceará, pela Copa do Brasil; e domingo, contra o River-PI, pelo Nordestão.

Em um áudio que circulou nas redes sociais, Paulo Carneiro projetou o retorno do jogador para a próxima semana. A expectativa do presidente é de que Maurício Ramos esteja em campo no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará.

“Queria tranquilizar o torcedor. Foi longe de ser grave. A gente está com esperança que ele jogue a segunda partida contra o Ceará. Isso é uma boa notícia, pois Maurício é um dos nossos importantes jogadores”, disse Paulo Carneiro.

Para as próximas partidas, o substituto natural do zagueiro é John, cria da base rubro-negra que entrou em campo pela primeira vez como profissional no decorrer do último jogo, justamente após a lesão sofrida por Maurício Ramos. No banco de reservas, a única opção vai ser Carlos, mais um prata da casa.

