Zagueiro do Vitória já pensa em decisão pela Copa do Brasil

O Vitória não tem tempo para lamentar a derrota diante do Botafogo-PB. Nesta quarta-feira, 8, encara o Luziânia-DF e precisa de um empate para passar à segunda fase da Copa do Brasil.

No novo regulamento, o clube mais forte pelo ranking da CBF – no caso o Leão – encara o adversário fora de casa, em jogo único, com a vantagem do empate.

Autor de um dos gols do rubro-negro no último domingo, Fred sabe que o Vitória precisa estar atento para evitar surpresas. “Já muda o foco, outra competição. Regulamento novo. Se não tomar gol a gente sai classificado. Vamos buscar a vitória e a classificação”, contou o zagueiro.

Nesta segunda, 6, na Paraíba, o time titular do Leão fez um trabalho regenerativo. Nesta terça, 7, treina pela manhã, antes da viagem para Brasília.

