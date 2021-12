Zagueiro do Vitória fica de fora durante três semanas

O zagueiro Kadu ficará de fora dos gramados durante três semanas. O atleta se chocou com o colega Flávio no triunfo por 3 a 1 diante do América de Natal, na última quarta-feira, 4. Os médicos rubro-negros detectaram uma fissura no osso malar no lado esquerdo da face.

Sem Kadu, o técnico Ricardo Drubscky deve contar com o retorno do zagueiro Saimon, que sentiu dores no joelho esquerdo e acabou cortado do duelo em Natal.

Porém, segundo o departamento médico do clube, o jogador está apto para o retorno. Maracás, que substituiu Kadu durante o jogo, corre por fora. Luiz Gustavo, ainda aprimorando a parte física, dificilmente vai para o jogo.

Chateado

Mantido no cargo, o comandante Ricardo Drubscky não escondeu a chateação pelas últimas notícias de que estava balançado no cargo de treinador do Vitória.

"Se tivéssemos perdido, as coisas seriam trabalhadas em outros termos. Vida que segue, vamos trabalhar. Uma coisa digo ao torcedor que quer ver o Vitória grande: estou tranquilo para trabalhar, fazendo o que acho interessante, somos muito fortes, muito competentes. Somos uma equipe de apoio forte. Temos uma estrutura boa e jogadores guerreiros que se empenham", garantiu Drubscky.

Na quinta, 5, os atletas retornaram de Natal e realizaram um treino regenerativa na Toca. Na tarde desta sexta, 6, todos retornam aos trabalhos com bola. O Leão se prepara para o jogo contra a Juazeirense, domingo, em Juazeiro, pela rodada final da 1ª fase do Baiano.

