Zagueiro do Vitória abre o coração para a namorada

Como em outras datas festivas, o Dia dos Namorados também é barril para os jogadores de futebol, que, na maioria das vezes, está em regime de concentração. Este será o caso nesta sexta-feira, 12, do zagueiro Guilherme Mattis, que viaja para São Paulo, onde no sábado, 13, vai ajudar o Vitória a buscar mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Por isso, Mattis aproveitou a coletiva da última quarta, 10, para antecipar a homenagem a sua namorada. "E para a minha namorada Tainá, eu quero deixar um beijo e dizer que eu amo muito ela", se derreteu todo o novo dono da camisa 3 do Leão.

Mas o papo sobre a data dos namorados com Mattis não foi só de romantismo. Bem-humorado, o zagueirão lembrou das histórias engraçadas (sem dar nomes, é claro) de alguns colegas.

"A gente brinca aqui que tem gente (boleiro) que no Dia dos Namorados compra três, quatro presentes. E agora a crise financeira pegou todo mundo, vai ficar difícil (risos)", falou o zagueiro.

Na quinta, 11, os jogadores do Vitória participaram de um treino tático, que foi fechado para a imprensa, no campo do Barradão. No sábado, o treino será pela manhã e a viagem pela tarde.

