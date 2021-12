Zagueiro desiste de voltar para a Toca do Leão

O zagueiro Renato Santos desistiu de renovar o contrato com o Vitória. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 8, pelo diretor de futebol Raimundo Queiroz, em coletiva de imprensa na Toca do Leão.

Queiroz afirmou que Renato, que chegou ao Leão em setembro emprestado pelo Flamengo, se despediu do rubro-negro em conversa com ele por telefone. "Ele me ligou e disse que não se sentiu bem aqui e queria buscar outros ares", disse.

Apesar do imprevisto, o diretor informou que o planejamento para arrumar a zaga da equipe não será alterado. No mês passado, o próprio Queiroz havia confirmado a renovação do contrato do zagueiro até dezembro deste ano.

"Existiu um termo de empréstimo entre o Vitória e o Flamengo, mas não comunicaram nada ao Renato. Não houve acerto", explicou o empresário de Renato, Eduardo Uram, em entrevista ao Jornal Massa!.

Com a desistência de Renato, a opção do Vitória para formar dupla com Dão na defesa é o jovem Josué, que integra o grupo que está disputando a Copa São Paulo. No entanto, segundo Raimundo Queiroz, o Leão pretende buscar no mercados mais duas opções para a defesa.

"Está em andamento isso", informou Queiroz, que descartou a vinda do atacante Pablo Zeballos.

