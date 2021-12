Zagueiro Defendi é apresentado após uma semana na toca

Demorou, mas finalmente o zagueiro Rodrigo Defendi pôde falar como novo jogador do Vitória. O atleta já estava treinando no clube há uma semana, porém, detalhes pendentes no contrato e nos exames médicos atrasaram a famosa apresentação oficial.

Depois de vestir a camisa do clube, o novo zagueiro mostrou ter a língua afiada, principalmente quando o assunto é rivalidade. "Vim jogar no melhor clube da Bahia. Estou muito motivado e espero fazer história", disse o atleta.

Defendi pretende, enfim, ter um final feliz no clube que o revelou. O zagueiro começou sua carreira na base rubro-negra, mas saiu antes mesmo de atuar entre os profissionais do Vitória. Ano passado, o jogador também teve a oportunidade de defender o Leão, mas preferiu assinar com o Botafogo quando até sua passagem para Salvador já estava comprada.

"Eu estava retornando ao Brasil em 2013 por intermédio de outras pessoas. Eu já tinha recebido uma proposta do Botafogo antes da do Vitória e tivemos de honrar o compromisso com eles", explicou-se, afirmando que estará apto para estrear em uma semana.

Retornos

Apesar de resgar elogios à base que venceu o Confiança, na última quarta, o técnico Ney Franco resolveu colocar apenas dois daquele time. Willie e o zagueiro Matheus Salustiano foram os únicos mantidos num time que tem o retorno da tropa principal do treinador.

Na zaga, Dão retorna e os laterais Danilo Tarracha e Ayrton assumem as alas. No meio, Ney resolveu armar o time com uma dupla de volantes. Lucas Zen finalmente vai atuar na sua posição de origem, dando mais liberdade para Cáceres ajudar o setor ofensivo.

