Zagueiro Dão permanece entre os titulares do Vitória

Após o cancelamento do jogo contra o J. Malucelli pela Copa do Brasil, o elenco rubro-negro saiu da concentração para fazer um treino tático nesta quarta-feira, 16. O técnico Ney Franco comandou um coletivo, visando a estreia no Campeonato Brasileiro 2014.

Para o jogo contra o Inter, no próximo sábado, 19, no estádio Beira-Rio, a dupla da defesa será Luiz Gustavo e Dão. No meio-campo, quatro volantes darão mais segurança na retaguarda: Neto Coruja, Marcelo, Wellison e Cáceres, os dois últimos com característica ofensiva. No ataque, William Henrique foi sacado para o retorno de Marquinhos, que fica ao lado de Dinei.

A delegação do Leão embarca para Porto Alegre nesta sexta-feira, 18, às 16h.

