Zagueiro critica diretoria do Vitória no Twitter

O zagueiro do Vitória David Braz, que está encostado no time, utilizou as redes sociais para desabafar e criticar a direção do clube. Por meio de sua conta no Twitter, o jogador, que está no Leão desde 2013 e veio emprestado do Santos, disse que não gosta da forma como vem sendo tratado pelo clube e que está com salários atrasados. O atleta também criticou a falta de oportunidade na equipe do técnico Caio Júnior.

Na postagem, Braz afirmou que a diretoria do Vitoria começou a não cumprir o compromisso salarial firmado e que ele chegou a notificar o time baiano e o Santos, clube ao qual pertence até 2015. "Fiquei dois meses sem receber. Daí, no dia que ia entrar o terceiro mês sem receber salários, eles pagaram dois salários e ficou ainda devendo um mês".

O jogador afirmou que ficou chateado e que pediu para voltar ao clube paulista. "Mas como o Vitoria teria que pagar uma multa por rescisão de contrato de empréstimo, preferiram me manter aqui treinando", disse o jogador.

"Hoje estou novamente com dois meses de salários atrasados. O mês de Junho e Julho sem receber. Essa semana irei notificar os clubes novamente", afirmou.

O jogador lembra que fez apenas oito jogos com a camisa do Vitória, no primeiro campeonato disputado pelo clube no ano, que foi a Copa do Nordeste. "Depois da eliminação precoce que tivemos nessa competição, recebi críticas dos torcedores pela eliminação, onde eu absorvi as críticas e procurei levantar a cabeça para poder dar uma resposta melhor dentro do campo. Mas infelizmente não tive mais essa oportunidade para mostrar ao torcedor o meu valor e mostrar que poderia ajudar a equipe", desabafou.

Segundo o jogador, a saída do time titular foi por uma decisão da direção do clube. "Após a eliminação, o técnico [Caio Júnior] me chamou na sala da comissão técnica e disse que a diretoria pediu para que ele me tirasse da equipe. E ainda dizendo para eu procurar outra equipe para jogar. Isso foi um absurdo e logo critiquei essa atitude da diretoria, falei que não sairia e pedi uma chance para reverter a situação. Mas isso não aconteceu!"

Apesar dos impasses, o jogador disse que treina todos os dias no Barradão e crê que sairá dessa situação. "E saibam também que estou na torcida pelo Vitória. Tenho amigos e fiz mais amigos aqui da equipe que até hoje tenho boa relação. Eu não tenho que reclamar não. Agradeço todos os dias a Deus porque mesmo com essa situação ruim que estou vivendo profissionalmente hoje eu tenho saúde, uma família linda e vivendo muito bem com minha noiva Mayra".

adblock ativo