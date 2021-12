Zagueiro baiano que joga na Bélgica pode reforçar o Vitória

A fraca exibição da defesa rubro-negra no Nordestão surtiu uma reação em cadeia. No início da semana, informações constatavam uma possível saída do zagueiro David Braz do Vitória. Depois, no primeiro coletivo após eliminação, o técnico Caio Júnior mudou a formação, colocando Victor Ramos e Cardoso no time. Ontem, foi a vez do zagueiro Kanu ser o novo nome para reforçar a defesa rubro-negra.

A negociação com o zagueiro, que atualmente está no Standard de Liege, da Bélgica, está avançada e o próprio atleta acredita no acerto. "Fiquei muito feliz que as conversas estão avançadas. O Vitória mandou a proposta para meu empresário e estou na expectativa de tudo dar certo. Sei que falta alguns detalhes e se tudo correr bem na próxima semana posso voltar. Digo que é um sonho meu defender o Vitória, clube que torcia aí. É um clube de pessoas sérias e profissionais. Já tenho cinco anos na Europa e chegou a hora de voltar. ", disse Kanu.

A conversa já está tão avançada que o zagueiro pode se despedir do seu clube já na sexta-feira. "Pode ser minha última partida aqui na Bélgica. De fato, voltarei ao Brasil. Espero fazer parte do grupo do Vitória, retornar a minha terra natal e voltar a jogar com Victor Ramos".

O atleta é titular do Standard de Liège e passa por boa fase. O soteropolitano de 28 anos se chama Antônio Eduardo Pereira dos Santos e iniciou a carreira no ABC de Natal. Depois, foi para o Ituano, seguindo em 2007 para o futebol português, onde atuou no Beira-Mar durante quatro temporadas. Em 2011, Kanu atuou ao lado de Victor Ramos no Liége e tem boas referências do zagueiro rubro-negro. "Mais um ótimo concorrente na defesa. Jogamos juntos na Bélgica e tivemos bom entrosamento. Ouvi falar que ele estaria vindo e fiquei feliz, pois é um ótimo profissional o Vitória vai ganhar com sua vinda", assegurou Victor, negando que a indicação tenha vindo dele.

Braz na berlinda - Segundo a diretoria do Leão, existe o interesse e conversa, mas não quiseram comentar . Os diretores devem aguardar o destino de David Braz, que segue no clube. Porém há grande chance dele ser devolvido ao Santos ou ser deslocado para outro time.

Já o empresário de Kanu, o ex-jogador Otacílio, assegura que não existem barreiras para o acerto. "Acho que será bom para ambos. Kanu está na sua melhor fase na Europa, mas quer atuar no Brasil. O Vitória tem atletas de qualidade e Kanu se encaixaria no perfil do elenco e chega pronto para jogar", disse, vendendo seu peixe.



adblock ativo