Zagueiro argentino é dispensado do Vitória

O Vitória anunciou nesta terça-feira, 3, a rescisão de contrato do zagueiro argentino Jonathan Ferrari. O jogador chegou ao Leão em janeiro e tinha vínculo com o Leão até o final do ano. Ele atuou em cinco partidas, sendo quatro pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Nordeste, marcando dois gols.

O argentino não estava sendo aproveitado no elenco rubro-negro desde a etapa final do Baianão. Desde o mês passado, a diretoria do Leão já buscava a dispensa do jogador.

