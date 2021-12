Zagueira do Vitória é convocada para a Seleção sub-20

A zagueira do Ruth, do Esporte Clube Vitória, irá vestir a camisa da seleção canarinho sub-20 para a disputa da Liga Sul-Americana Feminina, que ocorrerá em Buenos Aires, na Argentina.

Ruth, de 19 anos, ficará a disposição do técnico Jonas Urias entre os dias 9 e 14 de setembro, participando da preparação na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A defensora está no Vitória desde 2015, é bicampeã baiana e disputou as séries A e B do Campeonato Brasileiro atuando nas posições de zagueira e lateral-esquerda.

