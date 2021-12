Zaga titular do Leão retorna de suspensão contra a Ponte

Os zagueiros titulares Kadu e Victor Ramos estão de volta ao time após suspensão. Ambos não atuaram no último duelo, contra o Corinthians, no Barradão, mas retornam para o embate com a Ponte Preta, no próximo domingo, em Campinas.

O capitão Victor Ramos é o mais indisciplinado do grupo. Foram 12 cartões amarelos no Brasileirão, com quatro suspensões consecutivas. Foram três jogos e uma suspensão nas rodadas anteriores da Série A.

Já Kadu, que recebeu o cartão vermelho contra o Fluminense, sofreu a primeira expulsão do Vitória no campeonato. Mesmo assim, o Leão ainda é considerado o time mais disciplinado da competição.

Os substitutos, que jogaram contra o Timão, ganharam espaço e elogios de Ney Franco. "Os dois zagueiros jogaram muito contra o Corinthians. O Luiz Gustavo, em todos os jogos que fez com a camisa do Vitória, foi acima da média. O Renato jogou também muito bem. O que faz a diferença no campeonato de pontos corridos é você ter opções, pois sempre haverá problemas disciplinares e de lesões", disse Ney.

Outro retorno será do atacante Maxi Biancucchi. O argentino não joga desde o dia 15 de setembro, contra o Náutico. Depois, duas lesões na coxa atrapalharam o ex-artilheiro do Leão na Série A. O atleta já treina normalmente e viaja com o grupo para São Paulo.

Perda - Apesar de alguns retornos importantes, o técnico do Leão terá a perda do lateral-esquerdo Juan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No seu lugar, o jovem de 19 anos Euller é o favorito para a vaga, apesar de Tarracha correr por fora.

Na última segunda-feira, 4, todo o grupo ganhou folga. Eles retornam ao trabalho nesta terça-feira, 5, à tarde. Entre os atletas que enfrentaram o Corinthians, apenas Marquinhos se queixou de dores musculares, mas nada grave.

