Zaga rubro-negra inicia 'era Mattis'

Em menos de um semestre, o Vitória já teve seis zagueiros considerados titulares. Contudo, o instável setor pode, enfim, ter encontrado a dupla que vai se manter firme no time justamente com a saída de Ednei, único atleta que vinha sendo intocável até então. Tudo graças à bela estreia de Guilherme Mattis.



Ednei foi barrado do jogo de terça, com o Criciúma, para que Mattis, contratado há um mês, pudesse estrear. E o resultado não podia ter sido melhor. Ao lado de Ramon, ele formou dupla consistente no triunfo por 2 a 1 - com um gol de cada zagueiro -, que levou o Leão ao 6º lugar da Série B.



Satisfeito, o técnico interino Wesley Carvalho já confirmou a manutenção da zaga para a partida desta sexta-feira, 5, contra o Atlético-GO, também no Barradão, às 19h30.



"Ednei não vem em bom momento e não está gozando da confiança da torcida. Então, seria complicado mantê-lo no time. Na primeira bola que pegasse, seria vaiado. E Mattis, mesmo com as dificuldades físicas de quem ainda está adquirindo a melhor forma, saiu-se muito bem. Ele tem um ponto forte, que é o jogo aéreo. Não foi surpresa que tenha marcado um gol logo na estreia", elogiou o treinador.



Guilherme Mattis, hoje aos 24 anos, começou na base do Guarani e se destacou ao defender o Bragantino entre 2012 e 2014. Contratado pelo Fluminense, conseguiu a titularidade na reta final do Brasileirão. Contudo, uma séria lesão no começo de 2015 fez com que ele praticamente não atuasse pelo clube carioca e acabasse dispensado ao final do campeonato estadual.



"Mattis só não havia estreado antes porque era preciso muito cuidado para lançá-lo no time, pois ele vem de cirurgia no joelho. Devido ao momento em que estávamos, optamos por arriscar. Graças a Deus, deu certo", disse Wesley.



Além de Ednei, Mattis e Ramon, já foram titulares da zaga do Vitória em 2015 Maracás, atualmente lesionado, Kadu e Saimon, já dispensados.



Mancini



O jogo de amanhã pode ser o último de Wesley Carvalho à frente do Vitória, que busca novo treinador. O nome favorito é Vagner Mancini, que comandou o time em 2008 e 2009.



Segundo a assessoria do clube, "Vitória e Mancini estão em negociações avançadas". Já o treinador, também por meio de assessoria, afirmou não existir nada de concreto. "Não há negociação", disse.

