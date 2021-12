Yago recebe dois jogos de punição do STJD

O meia Yago, do Vitória, recebeu dois jogos de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira, 18, após ser expulso no triunfo contra o Coritiba, no último mês. O Leão pode recorrer da decisão.

Em caso de confirmação da suspensão, Mancini terá que improvisar por conta dos desfalques. Além de Yago, o lateral Patric e o meia Cleiton Xavier também estão suspensos para o jogo contra o Atlético-MG no próximo domingo, 24, às 19h, em Belo Horizonte.

O meia Willian Farias, o lateral Juninho e o meia José Welison estão lesionados e terão um retorno mais demorado.

adblock ativo