Yago esquece crise no Vitória e pensa em liderança do Baianão

O meia do Vitória, Yago, concebeu uma coletiva na tarde desta quarta-feira, 20, para falar da expectativa e da preparação do elenco para a partida de domingo, às 17h, diante da Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, válida pela 6ª rodada do Baianão.

"É uma oportunidade única, um empate nos coloca de volta na liderança. O grupo está focado e vamos para vencer o jogo para a sequência do campeonato", afirmou o jogador.

Sobre o estado do gramado, que vem sendo bastante criticado, o meia minimizou a importância e fez questão de ressaltar a qualidade da equipe adversária. "Apesar de não estar bem no campeonato, é uma equipe bastante qualificada. A condição do campo pode acabar atrapalhando os dois lados, mas acredito que vai ser uma grande partida", analisou.

Yago ainda falou da ausência do capitão Edcarlos, que se lesionou no empate do último sábado, 16, diante do Ceará. "É um jogador experiente que tem nos ajudado dentro e fora de campo, mas não podemos ficar pensando nisso. Se ele não estiver 100%, o departamento vai conversar com a comissão para ver o que pode ser feito".

Quando questionado sobre os atrasos no salário, Yago falou que era algo já esperado devido a redução da cota, por conta do rebaixamento. "Na verdade, já sabíamos desde o ano passado que seria algo complicado. A cota cai muito quando se é rebaixado. A diretoria tem feito seus esforços para poder honrar com os compromissos, e nós (jogadores) temos que entender isso e não criar mais um problema", revelou o atleta.

Perguntado sobre como a pressão da torcida tem refletido diretamente no psicológico dos jogadores, o meia falou que o grupo prefere se fechar para acabar não se abatendo dentro de campo. "Nós entendemos a força do Vitória e sua camisa, as pessoas querem ver o o clube bem e ficam preocupadas. Cabe a nós entender isso da melhor forma possível para poder reverter a situação e chamar o torcedor de volta para perto", disse o jogador.

Para encerrar, foi abordado novamente a eliminação da Copa do Brasil e perguntado sobre a expectativa do Leão para os próximos campeonatos que se sucedem. "A eliminação da Copa do Brasil só fez aumentar ainda mais nosso foco em cima do Baianão e da Copa do Nordeste, é como se fosse o campeonato das nossas vidas", finalizou.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo