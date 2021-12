Yago celebra série de gols com marca recorde na carreira

Em três anos, 93 partidas disputadas e apenas dois gols marcados. Em cinco meses e 24 jogos, o dobro de bolas na rede. É com esta nítida evolução na carreira que o meio-campista Yago tem aparecido como um destaque improvável na esquizofrênica campanha do Vitória neste Campeonato Brasileiro.

O cearense de Limoeiro do Norte começou quietinho sua trajetória no Leão. Foi contratado no início de junho, numa época em que o time penava com Alexandre Gallo como treinador e Dejan Petkovic na direção de futebol. Na apresentação, avisou: “Chego para ajudar, não para ser o cara”.

Só que, de tanto ajudar, já dá quase para dizer que Yago tem sido ‘o cara’. Na quarta-feira, no triunfo rubro-negro por 3 a 1 sobre o Palmeiras – que findou um jejum de quase três meses sem vitória no Barradão – o cearense marcou dois gols. Foi a primeira ocasião em que ele balançou a rede mais de uma vez num mesmo jogo.

Com o par de tentos, ele passa a somar quatro nesta edição da Série A, algo que provoca um colapso positivo (se é que isso existe) em sua curta carreira. Yago foi uma espécie de nômade em seu processo de formação como jogador. Passou pelas divisões de base de Flamengo, Botafogo e até do Espanyol (ESP) antes de chegar ao Figueirense, clube pelo qual se profissionalizou em 2014.

Em novembro daquele ano, disputou sua primeira partida no time de cima. Dali até meados de 2017, quando trocou o Figueira pelo Vitória, entrou em campo 93 vezes (53 como titular) e fez dois gols, ambos em 2015. O inaugural saiu em um clássico. Pelo Campeonato Catarinense, deixou sua marca no 2 a 0 sobre o Joinville, em março. Oito meses depois, foi às redes no 1 a 1 com o Coritiba, pela Série A nacional.

No Leão, passou em branco em suas primeiras 11 partidas. Na 12ª, fuzilou o goleiro flamenguista Diego Alves com um chutaço no ângulo. No fim, 2 a 0 para o Rubro-Negro baiano, no Rio de Janeiro. Depois, também contribuiu com um gol no 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Na quarta-feira, 8, ganhou mais liberdade devido à escolha do técnico Vagner Mancini de escalá-lo como o meia mais avançado (atuou ao lado dos volantes Uillian Correia, José Welison e Fillipe Soutto). E Yago correspondeu à expectativa que o treinador tinha de contar com ele para uma função mais ofensiva. Seus dois gols diante do Verdão saíram em investidas agudas à área adversária.

Desfalque

Sua versatilidade, entretanto, não poderá ser vista no domingo, 9, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Ele está suspenso, assim como Uillian Correia. Por força de contrato, já que está emprestado ao Vitória pelo Tricolor Gaúcho, Wallace também não joga.

Nesta quinta, na Toca, foi dia de atividade regenerativa para quem começou como titular contra o Palmeiras e de jogo-treino contra o sub-20 para os reservas. O atacante Neilton, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, chegou a sentir lesão durante o treinamento, mas não foi nada grave. Em recuperação, Kieza e Willian Farias trabalharam a parte física.

adblock ativo